कल का मौसम, 29 अक्टूबर: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश; आंधी तूफान की भी चेतावनी
चक्रवाती तूफान अर्नब की वजह से कल कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश होने वाली है।
चक्रवाती तूफान अर्नब की वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके अलावा, हवा की स्पीड भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तूफान सुबह आंध्र प्रदेश और यनम के तटों को पार कर गया, लेकिन इसकी वजह से कल कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश जारी रहने वाली है।
दक्षिण भारत की बात करें तो रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 60 की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा, रायलसीमा में भी तेज हवाएं चलने वाली हैं। वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलेंगी।
पूर्वी भारत की बात करें तो यहां भी कल यानी कि 29 अक्टूबर को मूसलधार बारिश होने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा में काफी भारी बारिश होगी।
इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा के मैदानी इलाकों, बिहार में कहीं कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बंगाल और झारखंड में भी 50 की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं, झारखंड में भी कल तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है।
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में भी कल हो सकती है बारिश
इतना ही नहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में व्यापक बारिश होगी। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में काफी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में कल, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस दौरान, हवाओं की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 29 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बरसात हो सकती है।
यूपी-दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट
चक्रवाती तूफान का असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल सकता है। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में काफी व्यापक बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश का अलर्ट है। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान ,पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। इसके अलावा, कल पश्चिमी राजस्थान में भी तेज हवाएं चल सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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