कल का मौसम, 28 अक्टूबर: बुधवार को 24 राज्यों में होगी बारिश, 150 की रफ्तार से चलेगी हवा

उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर को पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बने चक्रवाती सर्कुलेशन का असर देखने को मिल सकता है।

28 अक्टूबर को देश के करीब 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब के चलते आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी से बेहद भारी बारिश का खतरा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकते हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी तेज हवाओं के साथ तूफानी मौसम रहने की आशंका है। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली में 28 अक्टूबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर को पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बने चक्रवाती सर्कुलेशन का असर देखने को मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार को बारिश का विशेष पूर्वानुमान नहीं है। हालांकि, 29 से 30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम ज्यादा बदल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन दो दिनों के दौरान कई जगह बारिश होने और कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की आशंका है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम बिहार में बुधवार को कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर से राज्य में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। राज्य में 29 और 30 अक्टूबर को बारिश का दायरा बढ़ने के आसार हैं। इन दोनों दिनों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि, 28 अक्टूबर के लिए बिहार में बेहद भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। लोगों को आंधी के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित जगह पर रहना बेहतर होगा।

दिल्ली के लिए मौसम विभाग की रिपोर्ट राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर को बारिश की संभावना नहीं है और आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास रह सकता है। सुबह उत्तर-पूर्व दिशा से हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती है। दोपहर में इसकी गति घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। शाम और रात में हवा फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि, 29 अक्टूबर को दिल्ली में मौसम बदलने की संभावना है। उस दिन हल्की बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

राजस्थान के लिए IMD की रिपोर्ट राजस्थान में बुधवार को बारिश को लेकर कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना 29 अक्टूबर से बनेगी। 29 और 30 अक्टूबर को दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 31 अक्टूबर को भी कुछ जगहों पर गरज-चमक हो सकती है। फिलहाल 28 अक्टूबर के लिए राजस्थान में भारी बारिश या ओलावृष्टि की कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में बुधवार कैसा मौसम हिमाचल प्रदेश में 28 अक्टूबर को बारिश का कोई विशेष पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 29 और 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि, 28 अक्टूबर के लिए राज्य में तेज आंधी या भारी बारिश का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम में बदलाव अगले दिन से शुरू हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में जाने वाले लोगों को मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखनी चाहिए।