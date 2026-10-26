कल का मौसम, 27 अक्टूबर: मंगलवार को 18 राज्यों में होगी बारिश, 120-125 की स्पीड से चलेगी हवा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को बारिश की कोई खास चेतावनी नहीं है। 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन दोनों दिनों में कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 27 अक्टूबर को देश के 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार मंगलवार की शाम तक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। रात में यह बढ़कर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। 28 अक्टूबर की सुबह हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट नहीं उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर को बारिश की कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि, अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। आईएमडी के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इन दिनों कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। 28 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 31 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।

बिहार में मंगलवार को राहत, आगे बारिश बढ़ने के आसार बिहार में 27 अक्टूबर को बारिश का कोई खास अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, 28 अक्टूबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 29 से 31 अक्टूबर के बीच राज्य में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 29 और 30 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। 28 से 31 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों में इनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में महीने के आखिरी दिनों में बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 27 अक्टूबर के लिए जारी पूर्वानुमान में राज्य में किसी खास भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है।

दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान दिल्ली में मंगलवार को आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहने की संभावना है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में हवा की गति बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। शाम और रात में हवा की दिशा उत्तर-पूर्व हो सकती है और रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 27 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि, 29 अक्टूबर को मौसम बदल सकता है। उस दिन दोपहर या शाम के समय कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज-चमक होने का अनुमान है।

राजस्थान के लिए बारिश का खास अलर्ट नहीं राजस्थान में 27 अक्टूबर को बारिश की कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में 29 से 31 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 29 और 30 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना है। हवा की बात करें तो 29 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झोंकों में इनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में 29 और 30 अक्टूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि झोंकों में गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

हिमाचल प्रदेश में कल से बदल सकता है मौसम हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को बारिश की कोई खास चेतावनी नहीं है। 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन दोनों दिनों में कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने से लोगों को आने-जाने के दौरान सावधानी बरतनी पड़ सकती है। हालांकि, आईएमडी की इस प्रेस रिलीज में 27 अक्टूबर के लिए हिमाचल प्रदेश में किसी खास बारिश, तेज हवा या तापमान संबंधी चेतावनी का उल्लेख नहीं है। इसलिए फिलहाल राज्य में 27 अक्टूबर को मौसम में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। बारिश की संभावना महीने के आखिरी दिनों में बन रही है।