कल का मौसम, 26 अक्टूबर: सोमवार को 13 राज्यों में होगी बारिश, 80-90 की स्पीड से चलेगी हवा

उत्तर प्रदेश में सोमवार को बारिश का कोई खास अलर्ट नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर और फिर 31 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं।

26 अक्टूबर को देश के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

बंगाल की खाड़ी में मौसम ज्यादा खराब रहने की आशंका है। यहां 26 अक्टूबर की सुबह से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में शाम तक हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति अलग रहेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने का सुझाव दिया है।

उत्तर प्रदेश में 26 अक्टूबर को मौसम रहेगा शुष्क उत्तर प्रदेश में सोमवार को बारिश का कोई खास अलर्ट नहीं है। आईएमडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर और फिर 31 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं। 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। 29 और 30 अक्टूबर को यहां कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि, 26 अक्टूबर के लिए राज्य में ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

बिहार में सोमवार को बारिश की संभावना नहीं बिहार में 26 अक्टूबर को बारिश का कोई खास पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य में 28 अक्टूबर को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद 29 से 31 अक्टूबर के बीच कई जगहों पर बारिश हो सकती है। 29 अक्टूबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश और 30 से 31 अक्टूबर के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 28 से 31 अक्टूबर के बीच हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। हालांकि, 26 अक्टूबर के लिए बिहार में बारिश या तेज हवा का कोई विशेष अलर्ट नहीं दिया गया है।

दिल्ली में सोमवार को साफ रहेगा आसमान दिल्ली में सोमवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह उत्तर दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दोपहर में हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी और इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा की गति घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। फिलहाल 26 अक्टूबर के लिए दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि, पिछले 24 घंटों में राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक हुई थी। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे थे। अगले कुछ दिनों में मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

राजस्थान के मौसम का हाल जानिए राजस्थान में 26 अक्टूबर को बारिश की कोई खास संभावना नहीं जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान में 29 और 30 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में 30 अक्टूबर को छिटपुट बारिश के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में 29 और 30 अक्टूबर को हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 30 अक्टूबर को भी इसी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि, 26 अक्टूबर के लिए राज्य में बारिश या तेज हवाओं को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में कल बारिश के संकेत नहीं हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 25 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बारिश हुई थी या इसकी संभावना थी। इसके बाद 30 और 31 अक्टूबर को कुछ इलाकों में फिर बारिश हो सकती है। फिलहाल 26 अक्टूबर के लिए राज्य में गरज-चमक, तेज हवा या भारी बारिश का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम में अगले बदलाव की संभावना महीने के आखिरी दिनों में बन रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने पर स्थानीय परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं।