कल का मौसम, 25 अक्टूबर: रविवार को 13 राज्यों में होगी बारिश, 70 की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं

उत्तर प्रदेश में रविवार को बारिश को लेकर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस दिन बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि, मौसम में बदलाव के संकेत अगले दिनों में मिल सकते हैं।

25 अक्टूबर को देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का जोर रहेगा, जबकि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है। केरल में भी भारी से बेहद भारी बारिश का खतरा है। इसके अलावा लक्षद्वीप, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह समेत कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आगे चलकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। 25 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के मध्य और आसपास के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। झोंकों के साथ यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।

25 अक्टूबर को देश के कम से कम 13 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में 25 अक्टूबर को मौसम रहेगा सामान्य उत्तर प्रदेश में रविवार को बारिश को लेकर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस दिन बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि, मौसम में बदलाव के संकेत अगले दिनों में मिल सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं, 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 29 और 30 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने का अनुमान है।

बिहार में कल बारिश का अलर्ट नहीं बिहार में 25 अक्टूबर को बारिश की कोई खास चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य में छिटपुट बारिश की संभावना 26 और 27 अक्टूबर के लिए जताई है। इसके बाद 28 से 30 अक्टूबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 27 अक्टूबर को कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 28 से 30 अक्टूबर के दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश और 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल 25 अक्टूबर के लिए बिहार में किसी खास बारिश या तेज हवा का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली के आसमान में छाए रहेंगे बादल दिल्ली में रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री तक अधिक रह सकता है। वहीं, अधिकतम तापमान कई जगह सामान्य के आसपास और कुछ स्थानों पर सामान्य से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान है। सुबह उत्तर-पूर्व दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में हवा की गति बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश संभव राजस्थान में 25 अक्टूबर को पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में इस दिन बारिश की कोई खास संभावना नहीं बताई गई है। मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी, लेकिन यह चेतावनी 25 अक्टूबर के लिए नहीं है। अगले दिनों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 29 और 30 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। फिलहाल 25 अक्टूबर के लिए राज्य में किसी खास तापमान, शीतलहर या तेज हवा की चेतावनी का उल्लेख नहीं है। ऐसे में मौसम में बड़े बदलाव के बजाय कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना पर नजर रहेगी।

हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में 24 और 25 अक्टूबर के दौरान कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि, 25 अक्टूबर के लिए किसी खास जिले में भारी बारिश की चेतावनी या तेज हवाओं की निश्चित रफ्तार का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य के मौसम को लेकर जारी पूर्वानुमान में अगले कुछ दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर बारिश का कोई विशेष अलर्ट नहीं है। ठंड के संबंध में भी इस दिन के लिए कोई अलग चेतावनी जारी नहीं की गई है। पहाड़ी इलाकों में मौसम की स्थिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है।