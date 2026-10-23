कल का मौसम, 24 अक्टूबर: शनिवार को 15 राज्यों में होगी बारिश, 60-65 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस दिन बारिश का संकेत नहीं है।

24 अक्टूबर को देश के करीब 15 राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र भी मजबूत हो रहा है, जिसके 24 अक्टूबर को डिप्रेशन में बदलने की संभावना है।

IMD के मुताबिक, दक्षिण भारत में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में शनिवार को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 24 अक्टूबर को तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में झोंकों की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश का कैसा रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम का मिजाज ज्यादातर जगहों पर शुष्क रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस दिन बारिश का संकेत नहीं है। प्रदेश के लिए 24 अक्टूबर को किसी खास जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में 24 अक्टूबर को प्रदेश में बड़े स्तर पर बारिश होने के आसार नहीं हैं।

बिहार के मौसम का हाल जानिए बिहार में 24 अक्टूबर को बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। आईएमडी के अनुसार, इस दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। बारिश की गतिविधियां 28 और 29 अक्टूबर को बढ़ सकती हैं। विभाग ने 28 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश और 29 अक्टूबर को कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। 28 से 29 अक्टूबर के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। 29 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। हालांकि, इन चेतावनियों का संबंध आने वाले दिनों से है, इसलिए इन्हें 24 अक्टूबर का अलर्ट नहीं माना जाना चाहिए। 24 अक्टूबर के लिए बिहार में किसी खास जिले में भारी बारिश या तेज आंधी की चेतावनी नहीं दी गई है।

दिल्ली में छाए रहेंगे बादल दिल्ली में शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। आईएमडी के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। अधिकतम तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर यह सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री अधिक हो सकता है। सुबह के समय पूर्वी दिशा से हवा चलने और इसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। दोपहर में उत्तर-पूर्व दिशा से हवा की गति बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में पूर्वी दिशा से हवा चलने और इसकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। राजधानी में 24 अक्टूबर के लिए बारिश का कोई खास अलर्ट नहीं दिया गया है।

राजस्थान के लिए IMD की रिपोर्ट राजस्थान में 24 अक्टूबर को पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान के लिए छिटपुट बारिश का संकेत दिया है। हालांकि, राज्य में अधिक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। शनिवार को राजस्थान के किसी खास जिले में भारी बारिश, ओलावृष्टि या तेज आंधी का अलर्ट नहीं दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना जरूर है, लेकिन इसका असर अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकता है। फिलहाल मौसम में बड़े बदलाव के संकेत सीमित हैं और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना पर नजर रहेगी।

हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कुछ स्थानों पर हल्की या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। आईएमडी की सात दिनों की बारिश तालिका में राज्य के लिए इस दिन छिटपुट बारिश का संकेत दिया गया है। हालांकि, इस दिन राज्य में भारी बारिश की कोई खास चेतावनी नहीं दिखाई गई है। किसी खास जिले में ठंड बढ़ने, बर्फबारी होने या तेज हवाएं चलने का दावा करना सही नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ के 24 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसके चलते पहाड़ी इलाकों में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को स्थानीय मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां बादल छाने या हल्की बारिश की संभावना हो सकती है।