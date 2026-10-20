कल का मौसम, 21 अक्टूबर: बुधवार को 12 राज्यों में बारिश का अनुमान, 50-60 की रफ्तार से हवाएं

बिहार में 21 अक्टूबर को बारिश को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम का असर अलग-अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन बिहार के लिए बारिश या तेज हवा का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

देश में 21 अक्टूबर को 12 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। उत्तर भारत में मौसम फिलहाल शुष्क रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। आईएमडी की प्रेस रिलीज में राज्य के लिए इस दिन बारिश, गरज-चमक या तेज हवाओं का कोई विशेष अलर्ट नहीं दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के मौसम को लेकर फिलहाल किसी बड़ी मौसमी चेतावनी का उल्लेख नहीं है। दिन और रात के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है। अक्टूबर के आखिरी हिस्से में मौसम में बदलाव के साथ सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। हालांकि, कल प्रदेश में ठंड बढ़ने को लेकर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की है।

बिहार में बारिश को लेकर चेतावनी नहीं बिहार में 21 अक्टूबर को बारिश को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम का असर अलग-अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन बिहार के लिए इस दिन बारिश या तेज हवा का कोई खास पूर्वानुमान नहीं है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तापमान सामान्य बना रहेगा। इसलिए बिहार में ठंड बढ़ने या तापमान में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। फिलहाल 21 अक्टूबर के लिए राज्य में किसी बड़े मौसमी बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है।

दिल्ली में साफ रहेगा आसमान राजधानी दिल्ली में बुधवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा उत्तर-पूर्व दिशा से चलेगी और इसकी रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। फिलहाल दिल्ली में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक का एहसास हो सकता है।

राजस्थान के लिए बारिश का अलर्ट नहीं राजस्थान में 21 अक्टूबर को बारिश या आंधी का अलर्ट नहीं है। आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का पूर्वानुमान 24 अक्टूबर के लिए दिया गया है। उस दिन हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। 21 अक्टूबर के लिए राज्य में ऐसी चेतावनी नहीं दी गई है। राजस्थान के अलग-अलग जिलों के तापमान सामान्य रहेगा और रात में हल्की ठंड महसूस हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश के मौसम का हाल जानिए हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश का कोई विशेष पूर्वानुमान नहीं है। आईएमडी ने राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना 24 और 25 अक्टूबर के लिए जताई है। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम में बड़े बदलाव के संकेत सीमित हैं, जबकि सप्ताह के आखिर में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने पर तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन 21 अक्टूबर के लिए तापमान, बर्फबारी या ठंड को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है।