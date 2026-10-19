कल का मौसम, 20 अक्टूबर: मंगलवार को 9 राज्यों में होगी बारिश, 50-60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
दिल्ली में मंगलवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेगा।
20 अक्टूबर को देश के 9 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
ओडिशा और अंडमान-निकोबार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने और झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी है।
उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम
उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बारिश को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। आईएमडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रदेश के लिए बारिश या आंधी का कोई विशेष अलर्ट इस बुलेटिन में नहीं बताया गया है। हालांकि, प्रेस रिलीज में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसलिए फिलहाल तापमान में किसी खास बदलाव या ठंड बढ़ने के आसार नहीं हैं।
बिहार के मौसम का हाल
बिहार में 20 अक्टूबर को बारिश को लेकर आईएमडी की ओर से कोई विशेष चेतावनी नहीं बताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के लिए पूरे सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव का अनुमान नहीं जताया है। इसका मतलब है कि बिहार के लिए भारी बारिश, आंधी या तेज हवा का कोई खास अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य के अलग-अलग जिलों में तापमान और ठंड की स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। राज्य के अधिकतर इलाकों में सुबह और रात के वक्त मौसम कुछ ठंडा रहेगा।
दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट
दिल्ली में मंगलवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। शाम और रात के समय हवा उत्तर दिशा से चलेगी और इसकी रफ्तार घटकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दिल्ली के लिए इस दिन बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं दिया गया है।
राजस्थान को मौसम विभाग का अनुमान
राजस्थान में 20 अक्टूबर को बारिश या आंधी को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम और पश्चिम भारत में सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में राज्य में भारी बारिश या तेज हवा का कोई खास अलर्ट नहीं बताया जा सकता। राजस्थान के अलग-अलग जिलों के तापमान, न्यूनतम पारे और ठंड बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है।
हिमाचल प्रदेश का मौसम जानिए
हिमाचल प्रदेश के ऊपर और इससे सटे पंजाब के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा मौसमी सिस्टम सक्रिय है। हालांकि, आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। 20 अक्टूबर के लिए हिमाचल प्रदेश में बारिश, बर्फबारी या तेज हवा का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में ठंड या बर्फबारी को लेकर सामान्य स्थिति बनी रहेगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें