कल का मौसम, 20 अक्टूबर: मंगलवार को 9 राज्यों में होगी बारिश, 50-60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

दिल्ली में मंगलवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेगा।

20 अक्टूबर को देश के 9 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

ओडिशा और अंडमान-निकोबार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने और झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बारिश को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। आईएमडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रदेश के लिए बारिश या आंधी का कोई विशेष अलर्ट इस बुलेटिन में नहीं बताया गया है। हालांकि, प्रेस रिलीज में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसलिए फिलहाल तापमान में किसी खास बदलाव या ठंड बढ़ने के आसार नहीं हैं।

बिहार के मौसम का हाल बिहार में 20 अक्टूबर को बारिश को लेकर आईएमडी की ओर से कोई विशेष चेतावनी नहीं बताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के लिए पूरे सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव का अनुमान नहीं जताया है। इसका मतलब है कि बिहार के लिए भारी बारिश, आंधी या तेज हवा का कोई खास अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य के अलग-अलग जिलों में तापमान और ठंड की स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। राज्य के अधिकतर इलाकों में सुबह और रात के वक्त मौसम कुछ ठंडा रहेगा।

दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट दिल्ली में मंगलवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। शाम और रात के समय हवा उत्तर दिशा से चलेगी और इसकी रफ्तार घटकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दिल्ली के लिए इस दिन बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं दिया गया है।

राजस्थान को मौसम विभाग का अनुमान राजस्थान में 20 अक्टूबर को बारिश या आंधी को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम और पश्चिम भारत में सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में राज्य में भारी बारिश या तेज हवा का कोई खास अलर्ट नहीं बताया जा सकता। राजस्थान के अलग-अलग जिलों के तापमान, न्यूनतम पारे और ठंड बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है।