कल का मौसम, 19 अक्टूबर: सोमवार को 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

बिहार में 19 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट नहीं है। आईएमडी ने पूर्वी भारत में सप्ताह के दौरान खास मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं जताई है। बिहार में बारिश या तेज आंधी को लेकर फिलहाल कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी गई है।

19 अक्टूबर को देश के दक्षिणी हिस्से के 9 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। उत्तर भारत में सोमवार को बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। फिलहाल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के संकेत नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में सोमवार को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। IMD की प्रेस रिलीज के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रदेश में बारिश और तेज आंधी को लेकर कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, अलग-अलग इलाकों में मौसम की स्थिति में अंतर हो सकता है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में रात के तापमान में गिरावट से सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस हो सकती है।

बिहार का कैसा है मौसम बिहार में 19 अक्टूबर को बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। आईएमडी ने पूर्वी भारत में सप्ताह के दौरान किसी खास मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं जताई है। इसका मतलब है कि बिहार में बारिश या तेज आंधी को लेकर फिलहाल कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेस रिलीज में बिहार के जिलों के लिए अलग से तापमान या हवा की रफ्तार का आंकड़ा नहीं दिया गया है। ठंड के लिहाज से भी अभी किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। सुबह और रात के समय तापमान में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन शीतलहर जैसी स्थिति नहीं रहेगी।

दिल्ली के लिए मौसम विभाग की रिपोर्ट दिल्ली में सोमवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। दोपहर में हवा तेज होकर 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि शाम और रात में इसकी रफ्तार घटकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। राजधानी में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। रात का तापमान 18 डिग्री तक रहने से हल्की ठंड का अहसास हो सकता है, लेकिन दिन में गर्मी बनी रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है।

राजस्थान के लिए IMD ने क्या कहा राजस्थान में 19 अक्टूबर को बारिश या तेज आंधी को लेकर कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। आईएमडी की प्रेस रिलीज में उत्तर-पश्चिम भारत के लिए सप्ताह के दौरान किसी महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं जताया गया है। हालांकि, दक्षिणी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में निचले वायुमंडलीय स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। इसके बावजूद 19 अक्टूबर के लिए राजस्थान में बारिश की कोई अलग चेतावनी नहीं दी गई है। फिलहाल तापमान में किसी बड़ी गिरावट या ठंड बढ़ने का अनुमान नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में कल बारिश होगी या नहीं हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश को लेकर किसी बड़े अलर्ट का उल्लेख नहीं है। हिमाचल और उससे सटे पंजाब के निचले वायुमंडलीय स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा चक्रवाती सर्कुलेशन मौजूद है। इसके साथ मध्य वायुमंडलीय स्तर पर एक द्रोणिका भी बनी हुई है। हालांकि, मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत में सप्ताह के दौरान किसी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं जताई है। ऐसे में 19 अक्टूबर के लिए राज्य में बारिश या तेज आंधी की चेतावनी नहीं दी गई है। पहाड़ी इलाकों में रात का मौसम मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ठंडा रह सकता है।