कल का मौसम, 18 अक्टूबर: रविवार को 10 राज्यों में होगी बारिश, जानें आपके यहां कैसी रहेगी ठंड

राजस्थान में रविवार को पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के लिए 18 अक्टूबर को छिटपुट बारिश की संभावना दिखाई गई है।

18 अक्टूबर को देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, रविवार को कम से कम 10 राज्यों में बारिश हो सकती है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार और अन्य केंद्रशासित क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना हो सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है।

उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में 18 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। आईएमडी ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में प्रदेश में बारिश या गरज-चमक को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर निचले वायुमंडलीय स्तर पर चक्रवाती सर्कुलेशन दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद 18 अक्टूबर के लिए राज्य में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम बिहार में रविवार को बरसात की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य में 18 से 23 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश, गरज-चमक या तेज हवा को लेकर बिहार के लिए कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। ऐसे में फिलहाल राज्य में मौसम में बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। हालांकि, दिन और रात के तापमान में कोई खास गिरावट या बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए ठंड बढ़ने या किसी खास जिले में तापमान गिरने का दावा करना सही नहीं होगा।

दिल्ली के लिए मौसम विभाग की रिपोर्ट दिल्ली में 18 अक्टूबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री नीचे रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह पूर्व दिशा से हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की रफ्तार बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा की गति घटकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। इस दिन बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

राजस्थान के लिए IMD की रिपोर्ट राजस्थान में रविवार को पूर्वी हिस्से में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आईएमडी के पूर्वानुमान में पूर्वी राजस्थान के लिए 18 अक्टूबर को छिटपुट बारिश की संभावना दिखाई गई है। इसके अगले दिन यानी 19 अक्टूबर से राज्य के दोनों मौसम उपखंडों में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। कल राजस्थान के लिए तेज आंधी या किसी खास रफ्तार की हवा का अलर्ट नहीं है। राज्य में व्यापक बारिश या ठंड बढ़ने की संभावना भी नहीं है।