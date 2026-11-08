कल का मौसम, 9 नवंबर: सोमवार को 13 राज्यों में होगी बारिश, 50-60 की स्पीड से चलेगी हवा

उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर को बारिश को लेकर आईएमडी की ओर से कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है।

देश के 13 राज्यों में 9 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर हवा के झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर को बारिश को लेकर आईएमडी की ओर से कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। उत्तर प्रदेश के लिए भी इस दिन बारिश, आंधी या गरज-चमक का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, नवंबर के दूसरे सप्ताह में तापमान में होने वाले बदलाव पर नजर रहेगी।

बिहार के मौसम का हाल बिहार में सोमवार को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 11 नवंबर को कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके पहले 9 और 10 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से में ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके बावजूद 9 नवंबर के लिए बारिश की कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। पूर्वी भारत में अगले चार से पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। इसके बाद तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में बिहार में आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।

दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट दिल्ली में 9 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है। सुबह के समय पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दोपहर में हवा की गति बढ़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह जाएगी।

राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अनुमान राजस्थान में सोमवार को बारिश या तेज आंधी को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं है। आईएमडी ने पश्चिमी और मध्य भारत में पूरे सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में निचले क्षोभमंडल में ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव से 9 नवंबर को बारिश का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य के लोगों को फिलहाल भारी बारिश या गरज-चमक वाली गतिविधियों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजस्थान में भी अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में राज्य में मौसम का मिजाज फिलहाल सामान्य बने रहने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश में कल कैसा मौसम हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 11 से 14 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके अलावा 12 और 13 नवंबर को कुछ इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने 10 नवंबर से उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना जताई है। इसका असर हिमाचल प्रदेश के मौसम पर भी पड़ सकता है। हालांकि, 9 नवंबर के लिए राज्य में भारी बारिश, बर्फबारी या तेज हवाओं को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल सकता है।