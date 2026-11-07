कल का मौसम, 8 नवंबर: रविवार को 7 राज्यों में होगी बारिश, 50 की स्पीड से चलेगी हवा

उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश या गरज-चमक को लेकर चेतावनी जारी नहीं की गई है।

आईएमडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक, 8 नवंबर को 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं। केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। केरल और माहे में भी भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी हिस्से में भी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में मौसम रहेगा शुष्क उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश या गरज-चमक को लेकर चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में रविवार को लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि, नवंबर का महीना होने के कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर महसूस हो सकता है। फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव या बारिश की गतिविधि का संकेत नहीं है।

बिहार में बारिश का अलर्ट नहीं बिहार में भी रविवार को मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य में इस दिन बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। न ही गरज-चमक या तेज हवाओं को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक, बिहार में 8 से 10 नवंबर तक मौसम शुष्क रह सकता है। इसके बाद 11 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, यह बदलाव 8 नवंबर को देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।

दिल्ली में दिन में साफ रहेगा आसमान दिल्ली में 8 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति घटकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

राजस्थान के मौसम का हाल राजस्थान में 8 नवंबर को मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। अगले कुछ दिनों के पूर्वानुमान में भी राजस्थान के लिए किसी तरह की मौसमी गतिविधि का संकेत नहीं दिया गया है। राज्य में न तो भारी बारिश का अलर्ट है और न ही आंधी या गरज-चमक को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी और मध्य भारत में पूरे सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, नवंबर के महीने में सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ सकता है।

हिमाचल प्रदेश में 8 नवंबर को राहत हिमाचल प्रदेश में रविवार को बारिश या बर्फबारी का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 8 और 9 नवंबर को मौसम शुष्क रह सकता है। इसके बाद 10 से 13 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 और 13 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में फिलहाल रविवार को प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। नया पश्चिमी विक्षोभ 10 नवंबर से उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।