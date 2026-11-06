कल का मौसम, 7 नवंबर: शनिवार को 13 राज्यों में होगी बारिश, 50 की रफ्तार से चलेगी हवा

उत्तर प्रदेश में 7 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोनों क्षेत्रों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। इस दिन गरज-चमक, आंधी या तेज हवाओं का विशेष अलर्ट नहीं है।

7 नवंबर को कुल 10 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। इनमें अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। केरल और माहे में भी तेज हवाओं का असर रह सकता है। वहीं, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। चलिए विस्तार से जानते हैं।

उत्तर प्रदेश में मौसम रहेगा शुष्क उत्तर प्रदेश में 7 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोनों क्षेत्रों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। राज्य के किसी हिस्से के लिए इस दिन गरज-चमक, आंधी या तेज हवाओं का विशेष अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है। नवंबर की शुरुआत के साथ प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा।

बिहार में बारिश का अलर्ट नहीं बिहार में शनिवार को बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहने का संकेत दिया है। इस दिन बिहार के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने या तेज हवाएं चलने की कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि, अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक, 10 नवंबर को बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 9 से 11 नवंबर के बीच झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी बारिश का अनुमान है।

दिल्ली में सुबह छाएगा हल्का कोहरा दिल्ली में 7 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम रहने की संभावना है। हवा की बात करें तो सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की दिशा बदलकर उत्तर-पूर्व हो जाएगी और रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम राजस्थान में शनिवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, दोनों ही क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। राज्य में इस दिन गरज-चमक, आंधी या तेज हवाओं को लेकर भी कोई विशेष चेतावनी नहीं है। आईएमडी ने पश्चिम और मध्य भारत के लिए पूरे सप्ताह किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। ऐसे में राजस्थान में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। दिन में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, जबकि रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर महसूस हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश के मौसम का हाल जानिए हिमाचल प्रदेश में 7 नवंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 7 से 9 नवंबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है। इसके बाद 10 से 12 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल 7 नवंबर के लिए किसी जिले में तेज बारिश या आंधी की चेतावनी नहीं दी गई है। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रह सकता है। फिलहाल लोगों को मौसम में किसी बड़े बदलाव की आशंका नहीं है।