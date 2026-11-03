कल का मौसम, 4 नवंबर: बुधवार को 10 राज्यों में होगी बारिश, 50-60 की स्पीड से चलेगी हवा

राजस्थान में बुधवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश या गरज-चमक को लेकर चेतावनी नहीं दी है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में इस दिन किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है।

देश के 10 राज्यों में 4 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में भी कई जगह बारिश और गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में बुधवार को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कोई खास चेतावनी जारी नहीं की है। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में प्रदेश में बारिश और आंधी का कोई विशेष खतरा नहीं दिख रहा है। नवंबर की शुरुआत के साथ सुबह और रात के तापमान में गिरावट का असर महसूस किया जा सकता है।

बिहार में बारिश के आसार नहीं बिहार में 4 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश, गरज-चमक या तेज हवाओं को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी है। आईएमडी के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में इस सप्ताह कोई बड़ा मौसमी बदलाव होने की संभावना नहीं है। बिहार में नवंबर के शुरुआती दिनों में सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास बढ़ सकता है। फिलहाल राज्य में किसी बड़े बारिश के अलर्ट की स्थिति नहीं है। लोगों को मौसम में होने वाले सामान्य बदलाव के बीच सुबह और शाम के समय सावधानी रखने की जरूरत है।

दिल्ली का कैसा मौसम दिल्ली में 4 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। हालांकि, सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलेगी। दोपहर में इसकी गति बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा की रफ्तार फिर घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। राजधानी में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। सुबह के समय हल्की धुंध के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

राजस्थान में कल कैसा मौसम राजस्थान में बुधवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश या गरज-चमक को लेकर विशेष चेतावनी नहीं दी है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में इस दिन किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। आईएमडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम भारत में पूरे सप्ताह कोई मौसमी गतिविधि होने का अनुमान नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य में फिलहाल बारिश या आंधी का कोई खतरा नहीं दिख रहा है। नवंबर की शुरुआत में दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश के लिए IMD की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश, बर्फबारी या तेज हवाओं को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में इस सप्ताह कोई बड़ा मौसमी बदलाव होने का अनुमान नहीं है। इसका असर हिमाचल प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई देगा। राज्य के पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रह सकता है। फिलहाल 4 नवंबर को राज्य में भारी बारिश या बर्फबारी का कोई अलर्ट नहीं है।