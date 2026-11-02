कल का मौसम, 3 नवंबर: मंगलवार को 20 राज्यों में होगी बारिश, 110-120 की रफ्तार से चलेगी हवा

दिल्ली में 3 नवंबर को आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

3 नवंबर को देश के 20 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। इस दौरान सबसे ज्यादा खतरा चक्रवाती तूफान मुरासु से रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, यह तूफान 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से राज्य के लिए इस दिन बारिश, गरज-चमक या तेज आंधी का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत रहने की उम्मीद है। हालांकि, सुबह और रात के समय मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। खासकर ग्रामीण इलाकों और खुले स्थानों पर सुबह-शाम तापमान में गिरावट महसूस की जा सकती है। दिन के समय धूप निकलने से मौसम सामान्य रह सकता है।

बिहार के लिए मौसम विभाग का अनुमान बिहार में मंगलवार को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में बारिश का अनुमान 2 नवंबर के लिए था। इसके बाद 3 नवंबर को बिहार के लिए कोई विशेष बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। ऐसे में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि, नवंबर का महीना शुरू होने के साथ ही सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल बिहार के लिए तेज हवाओं, आंधी या गरज-चमक को लेकर भी 3 नवंबर का कोई विशेष अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए इस दिन बारिश का कोई जिला स्तर का अलर्ट भी नहीं दिया है।

दिल्ली के मौसम का हाल दिल्ली में 3 नवंबर को आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री नीचे रह सकता है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय इसकी रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

राजस्थान के लिए IMD की रिपोर्ट राजस्थान में मंगलवार को बारिश का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य के लिए इस तारीख पर बारिश, गरज-चमक या तेज आंधी की कोई चेतावनी दर्ज नहीं है। प्रदेश में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। नवंबर के शुरुआती दिनों में राज्य के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगता है। ऐसे में लोगों को दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस हो सकता है। दिन में धूप निकलने से मौसम गर्म रह सकता है, जबकि सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के लोगों को बारिश और तेज हवाओं को लेकर किसी बड़ी परेशानी का सामना करने की चेतावनी नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी ठंड हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर को बारिश को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के लिए इस दिन भारी बारिश, बर्फबारी या आंधी का कोई अलग अलर्ट दर्ज नहीं है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में नवंबर की शुरुआत के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है। निचले इलाकों में दिन के समय धूप निकलने से मौसम कुछ राहत भरा रह सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की मौजूदगी का जिक्र किया है। यह मध्य और ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय है। फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव की चेतावनी नहीं है। पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और शाम के समय ठंड को ध्यान में रखकर यात्रा करने की जरूरत है।