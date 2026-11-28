उत्तर प्रदेश में 29 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है। कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर 30 नवंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा बने रहने का अनुमान जताया है।

देशभर में 29 नवंबर को मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, दक्षिण भारत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह समेत 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश हो सकती है। इनमें आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अंडमान-निकोबार में 29 नवंबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां हवा के झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। देश के बाकी हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक किसी बड़े मौसमी बदलाव के आसार नहीं हैं।

दक्षिण भारत में रविवार को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, यानम, रायलसीमा, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। लक्षद्वीप में 28 और 29 नवंबर को कई जगहों पर बारिश हो सकती है। यहां 29 नवंबर को गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 28 और 29 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।

यूपी के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में 29 नवंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर 30 नवंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा बने रहने का अनुमान जताया है। इसके चलते सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, प्रदेश में गरज-चमक, बिजली गिरने या तेज आंधी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगले सात दिनों के दौरान शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनने की भी संभावना नहीं है।

बिहार के लिए IMD की रिपोर्ट बिहार में रविवार को बारिश, आंधी या बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने कोई चेतावनी नहीं दी है। आईएमडी के पूर्वानुमान में बिहार के लिए अगले कुछ दिनों के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव का जिक्र नहीं किया गया है। राज्य में गरज-चमक के साथ बारिश या तेज हवाएं चलने की संभावना भी नहीं जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में बिहार में फिलहाल बारिश या कड़ाके की ठंड को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। हालांकि, मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।

दिल्ली में साफ रहेगा आसमान दिल्ली में 29 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह के समय कई जगहों पर धुंध और हल्का कोहरा छा सकता है। कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे। सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हल्की हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। दोपहर में पूर्व दिशा से हवाओं की रफ्तार बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय फिर से हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी। 30 नवंबर को भी आसमान साफ रहने की संभावना है।

राजस्थान में सामान्य रहेगा मौसम राजस्थान में रविवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में अगले एक सप्ताह तक किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। इसके तहत राजस्थान में बारिश, आंधी या ओलावृष्टि को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। आईएमडी के पूर्वानुमान में राजस्थान के लिए अगले सात दिनों के दौरान शीतलहर या कोल्ड डे की स्थिति बनने की भी संभावना नहीं बताई गई है। ऐसे में प्रदेश में फिलहाल बारिश और तेज हवाओं को लेकर चिंता की कोई विशेष वजह नहीं है।

हिमाचल में बर्फबारी होगी या नहीं हिमाचल प्रदेश में 29 नवंबर को बारिश या बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान नहीं है। हालांकि, मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की आशंका जताई है। यह स्थिति 3 दिसंबर तक बनी रह सकती है। इसके बाद पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 3 और 4 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन दो दिनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की स्थिति बदल सकती है, लेकिन प्रेस रिलीज में बर्फबारी को लेकर कोई अलग चेतावनी नहीं दी गई है।