उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, प्रदेश के दोनों हिस्सों यानी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। कुछ इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है।

देशभर में 28 नवंबर को मौसम का सबसे ज्यादा असर दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले कुछ दिनों में मौसम बदलने के संकेत हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। झोंकों के दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। देश के बाकी हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शनिवार को कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के साथ रायलसीमा में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 27 से 29 नवंबर तक कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहां 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 27 और 28 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। केरल और माहे में 27 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है।

यूपी में घने कोहरे का अलर्ट उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, प्रदेश के दोनों हिस्सों यानी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 27 और 28 नवंबर को कुछ इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता काफी कम रहने की आशंका है। शुक्रवार की सुबह पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई थी। राज्य में बारिश, गरज-चमक या आंधी को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। आईएमडी ने अगले सात दिनों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना से भी इनकार किया है। ऐसे में प्रदेश में फिलहाल बारिश के बजाय कोहरे से लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम बिहार में शनिवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के सात दिनों के पूर्वानुमान में राज्य में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। न ही आंधी, गरज-चमक या बिजली गिरने को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है। बिहार में अगले एक सप्ताह तक किसी बड़े मौसमी बदलाव के आसार नहीं हैं। शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में बिहार में फिलहाल बारिश या तेज हवाओं के बजाय सामान्य मौसमी परिस्थितियां बनी रहने का अनुमान है।

दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट दिल्ली में 28 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकते हैं। सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में फिर हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। दिल्ली में 27 नवंबर को अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान में सामान्य रहेगा मौसम राजस्थान में शनिवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। अगले एक सप्ताह के पूर्वानुमान में भी राजस्थान के लिए किसी बड़े मौसमी बदलाव का संकेत नहीं है। राज्य में तेज आंधी, गरज-चमक या ओलावृष्टि को लेकर भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में किसानों और आम लोगों को फिलहाल बारिश या तूफानी हवाओं से जुड़ी किसी विशेष परेशानी का सामना करने का अनुमान नहीं है। आईएमडी की प्रेस रिलीज में राजस्थान के लिए तापमान में किसी खास बदलाव का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी या नहीं हिमाचल प्रदेश में 28 नवंबर को बारिश या बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है। हालांकि, राज्य में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक, 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसका असर खासतौर पर सुबह और रात के समय देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को राज्य के बिलासपुर में दृश्यता घटकर 150 मीटर दर्ज की गई थी। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चलाने वालों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के दौरान शीतलहर या कोल्ड डे की स्थिति बनने की संभावना नहीं जताई है।