उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राज्य के किसी जिले के लिए बारिश, गरज-चमक या आंधी का अलर्ट नहीं है।

दक्षिण भारत में 25 नवंबर को बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, इस दिन 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं। केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि बाकी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इनके झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में दिखाई देगा। केरल और माहे में 24 से 28 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। 25 नवंबर को भी यहां बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24 से 28 नवंबर तक गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन इलाकों में 24 से 27 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के साथ रायलसीमा में 24 से 28 नवंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। यहां तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं। लक्षद्वीप में 25 से 29 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के लिए IMD की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राज्य के किसी जिले के लिए बारिश, गरज-चमक या आंधी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, प्रदेश में ठंड का असर बना रहेगा। IMD के मुताबिक, उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी अगले सात दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में सुबह और रात के समय ठंड महसूस होगी। दिन में आसमान साफ रहने के कारण धूप निकल सकती है। फिलहाल प्रदेश के किसी जिले में बारिश या ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी नहीं दी गई है।

बिहार में गिरने वाला है तापमान बिहार में 25 नवंबर को बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। राज्य के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गरज-चमक, बिजली गिरने या आंधी को लेकर भी आईएमडी ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि, बिहार में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी भारत में 26 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का अनुमान है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी दर्ज किया गया था। गया में दृश्यता घटकर 200 मीटर रह गई थी।

राजधानी दिल्ली में कैसा मौसम दिल्ली में बुधवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्की धुंध और हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकते हैं। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा की दिशा उत्तर-पूर्वी हो जाएगी और रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 26 और 27 नवंबर को भी सुबह कुछ स्थानों पर हल्की धुंध या कोहरा छाने का अनुमान है। इसके अलावा 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में घने कोहरे की संभावना जताई गई है।

राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम राजस्थान में 25 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों ही हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं जताई है। राज्य में अगले एक सप्ताह के दौरान भी किसी बड़े मौसमी बदलाव का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आंधी, गरज-चमक और ओलावृष्टि को लेकर भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। राजस्थान में गुजरात और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के आसपास ऊपरी हवा में चक्रवाती सर्कुलेशन जरूर बना हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव से राज्य में किसी मौसमी गतिविधि का पूर्वानुमान नहीं है। ऐसे में 25 नवंबर को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रह सकता है। तापमान में भी किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान नहीं हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश या बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान नहीं है। राज्य के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, मौसम विभाग ने 24 से 26 नवंबर तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। इसका असर खासतौर पर सुबह और रात के समय देखने को मिल सकता है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है और वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। आईएमडी ने कोहरे के दौरान सावधानी बरतने और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर 25 नवंबर के लिए कोई अलग चेतावनी नहीं दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हिमालयी क्षेत्र के आसपास जरूर बना हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए इस दिन बारिश या बर्फबारी का कोई खास अलर्ट जारी नहीं किया गया है।