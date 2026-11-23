बिहार में 24 नवंबर को बारिश का अनुमान नहीं है। राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह के समय कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 23 नवंबर को बिहार में घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी।

देशभर में 24 नवंबर को मौसम का असर सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, इस दिन करीब 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24 से 26 नवंबर तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 24 से 27 नवंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। लक्षद्वीप में भी 25 से 28 नवंबर के बीच कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। केरल और माहे में भी भारी बरसात हो सकती है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

दक्षिण भारत में बारिश के साथ तेज हवाओं का भी असर रहेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और यानम में 23 से 27 नवंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। रायलसीमा में भी 23 से 27 नवंबर के बीच गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। यहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकते हैं। तेलंगाना में 24 और 25 नवंबर को कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी अंदरूनी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में 24 और 25 नवंबर को बिजली चमकने और गरज-चमक की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

यूपी के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने 23 और 24 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी दी है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है और वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। तापमान को लेकर IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत में 28 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान जताया है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

बिहार में कैसा मौसम बिहार में 24 नवंबर को बारिश का अनुमान नहीं है। राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह के समय कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 23 नवंबर को बिहार में घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी। 24 नवंबर के लिए बिहार में घने कोहरे का कोई अलग अलर्ट नहीं दिया गया है। ऐसे में राज्य के मौसम में फिलहाल बारिश या आंधी के बजाय ठंड और सुबह की धुंध का असर रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 27 नवंबर तक धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव होने का अनुमान नहीं है।

दिल्ली में साफ रहेगा मौसम दिल्ली में मंगलवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। हालांकि, सुबह के समय कुछ जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चल सकती है, जिसकी रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा की रफ्तार कम होकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। 25 नवंबर को भी सुबह कुछ जगहों पर हल्का कोहरा और कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छा सकता है।

राजस्थान के लिए IMD रिपोर्ट राजस्थान में 24 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। राज्य में बारिश, तेज आंधी या ओलावृष्टि को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में भी तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में 28 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। इसके बाद तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।

हिमाचल में बर्फबारी के आसार नहीं हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 24 से 25 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इससे खासकर सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। इससे पहले 23 नवंबर की सुबह सुंदरनगर में दृश्यता घटकर 70 मीटर दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने कोहरे के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।