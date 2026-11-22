मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर को कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम रहेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेलवे यातायात पर असर होगा।

देश के मौसम में 23 नवंबर से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सोमवार को देश के कुल 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। इनमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल हैं। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, केरल और माहे में 24 से 26 नवंबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में 23 से 26 नवंबर तक गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। केरल और माहे में 24 से 26 नवंबर के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 24 और 25 नवंबर को बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है।

यूपी के लिए IMD की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में सोमवार को पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि, प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए बारिश या आंधी का कोई अलग अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हो सकता है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम बिहार में 23 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 22 नवंबर को कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद 23 नवंबर के लिए बारिश, गरज-चमक या आंधी का कोई अनुमान नहीं दिया गया है। हालांकि, बिहार के कुछ इलाकों में 22 और 23 नवंबर को घना कोहरा छाने की आशंका है। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है। इससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।

दिल्ली के मौसम का हाल दिल्ली में सोमवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्की धुंध और हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा की रफ्तार घटकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

राजस्थान में सामान्य रहेगा मौसम राजस्थान में 23 नवंबर को मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आईएमडी ने पश्चिम और मध्य भारत में पूरे सप्ताह किसी खास मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं जताया है। ऐसे में राजस्थान में बारिश, गरज-चमक, तेज आंधी या ओलावृष्टि को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के लिए सोमवार को किसी खास जिले में बारिश या तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस दौरान पश्चिम और मध्य भारत में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी नहीं हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश या बर्फबारी को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग की प्रेस रिलीज में पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र जरूर किया गया है। यह मध्य क्षोभमंडल में एक ट्रफ के रूप में करीब 71 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में बना हुआ है। हालांकि, इसके प्रभाव से 23 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के किसी इलाके में बारिश या बर्फबारी होने का अलग से पूर्वानुमान नहीं दिया गया है। इससे पहले 22 नवंबर को राज्य के सुंदरनगर में दृश्यता 70 मीटर दर्ज की गई थी और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। फिलहाल 23 नवंबर के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी या किसी खास मौसम अलर्ट का उल्लेख नहीं है।