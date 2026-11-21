पूर्वोत्तर भारत में 22 नवंबर को बारिश का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इन राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अनुमान है।

देश के 10 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में 22 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। हालांकि, रविवार को तेज हवाओं का प्रमुख अलर्ट नहीं है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 23 नवंबर से हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। झोंकों के साथ यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में 22 नवंबर को बारिश का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का भी अनुमान है। असम और मेघालय में भी भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 21 से 23 नवंबर तक बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और केरल में 21 से 27 नवंबर तक बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 23 से 27 नवंबर के दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झोंकों में इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। केरल में 24 और 25 नवंबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

यूपी-बिहार में कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम का सबसे बड़ा असर कोहरे के रूप में दिखाई देगा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। सुबह के समय दृश्यता कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदेश में बारिश को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। तापमान में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। वहीं, बिहार में 22 नवंबर को मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बिहार समेत पूर्वी भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान किसी अहम मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं जताया है। राज्य में बारिश, आंधी या बिजली गिरने को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल बिहार में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

दिल्ली के मौसम का हाल दिल्ली में 22 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। सुबह ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा रहेगा। कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा भी छा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलेगी। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में यह घटकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

राजस्थान के लिए IMD रिपोर्ट राजस्थान में 22 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश, आंधी या ओलावृष्टि को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में अगले एक सप्ताह तक कोई अहम मौसमी गतिविधि होने की संभावना नहीं है। ऐसे में राजस्थान में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं।