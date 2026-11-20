IMD Report: बिहार और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है।

देश के कई हिस्सों में 21 नवंबर को मौसम बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, इस दिन 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों समेत कुल 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में ठंड का असर बना रहेगा।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 21 से 23 नवंबर तक हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे और रायलसीमा में 26 नवंबर तक बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 20 और 21 नवंबर को गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 से 22 नवंबर और छत्तीसगढ़ में शनिवार को बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। हवा के झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का दौर रहेगा।

यूपी के लिए IMD की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में 21 नवंबर को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, राज्य के दोनों हिस्सों में 22 और 23 नवंबर को घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में सुबह और रात के समय लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 21 नवंबर के लिए प्रदेश के किसी जिले में आंधी या गरज-चमक को लेकर अलग से कोई चेतावनी नहीं दी है

बिहार के मौसम का हाल बिहार में 21 नवंबर को बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में 21 से 22 नवंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। 21 नवंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। हवा के झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश का प्रभाव अधिक रह सकता है। बिहार के लिए जारी पूर्वानुमान में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम दिल्ली में शनिवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना है। कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर यह सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। अधिकतम तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम रहने की संभावना है। हवा सुबह दक्षिण-पूर्व दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम राजस्थान में 21 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अगले सात दिनों के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। राज्य के लिए जारी पूर्वानुमान में बारिश, आंधी या ओलावृष्टि का कोई अलर्ट नहीं है। पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, महाराष्ट्र और गोवा में भी अगले एक सप्ताह के दौरान किसी खास मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में राजस्थान के लोगों को फिलहाल बारिश और तेज हवाओं से राहत रहने की उम्मीद है।