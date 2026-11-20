कल का मौसम, 21 नवंबर: शनिवार को 18 राज्यों में होगी बारिश, 50-60 की स्पीड से चलेगी हवा
IMD Report: बिहार और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है।
देश के कई हिस्सों में 21 नवंबर को मौसम बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, इस दिन 16 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों समेत कुल 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में ठंड का असर बना रहेगा।
दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 21 से 23 नवंबर तक हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे और रायलसीमा में 26 नवंबर तक बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 20 और 21 नवंबर को गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 से 22 नवंबर और छत्तीसगढ़ में शनिवार को बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। हवा के झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का दौर रहेगा।
यूपी के लिए IMD की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में 21 नवंबर को मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, राज्य के दोनों हिस्सों में 22 और 23 नवंबर को घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में सुबह और रात के समय लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 21 नवंबर के लिए प्रदेश के किसी जिले में आंधी या गरज-चमक को लेकर अलग से कोई चेतावनी नहीं दी है
बिहार के मौसम का हाल
बिहार में 21 नवंबर को बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में 21 से 22 नवंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। 21 नवंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। हवा के झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश का प्रभाव अधिक रह सकता है। बिहार के लिए जारी पूर्वानुमान में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में शनिवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना है। कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास रह सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर यह सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। अधिकतम तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम रहने की संभावना है। हवा सुबह दक्षिण-पूर्व दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।
राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम
राजस्थान में 21 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अगले सात दिनों के दौरान किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं जताई है। राज्य के लिए जारी पूर्वानुमान में बारिश, आंधी या ओलावृष्टि का कोई अलर्ट नहीं है। पश्चिम भारत के गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, महाराष्ट्र और गोवा में भी अगले एक सप्ताह के दौरान किसी खास मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में राजस्थान के लोगों को फिलहाल बारिश और तेज हवाओं से राहत रहने की उम्मीद है।
हिमाचल, जम्मू-कश्मीर पर IMD रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है। अगले सात दिनों के बारिश पूर्वानुमान में भी हिमाचल प्रदेश को शुष्क श्रेणी में रखा गया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में भी 21 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश या बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। सात दिनों के पूर्वानुमान में पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को शुष्क दिखाया गया है। ऐसे में फिलहाल घाटी और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश या बर्फबारी की कोई बड़ी गतिविधि होने का अनुमान नहीं है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें