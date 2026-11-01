कल का मौसम, 2 नवंबर: सोमवार को 25 राज्यों में होगी बारिश, 110-120 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में सोमवार को पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरे की भी संभावना जताई है। इसका असर सुबह के समय देखने को मिल सकता है।

देश के 25 राज्यों में 2 नवंबर को बारिश होने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मुरासु तेजी से ताकतवर हो रहा है। इसके असर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर 2 नवंबर की शाम से हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने और रात में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है। इस दौरान हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। चक्रवात के 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है।

उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में सोमवार को पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरे की भी संभावना जताई है। इसका असर सुबह के समय देखने को मिल सकता है। हालांकि, प्रदेश के लिए किसी बड़े बारिश अलर्ट या तेज आंधी की चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्से और आसपास के क्षेत्रों में निचले वायुमंडलीय स्तर पर चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 2 नवंबर को बारिश का ऐसा कोई विशेष पूर्वानुमान नहीं दिया गया है।

बिहार के लिए IMD की रिपोर्ट बिहार में 2 नवंबर को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 1 और 2 नवंबर को छिटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि, 2 नवंबर के लिए भारी बारिश, तेज आंधी या बिजली गिरने का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य में चक्रवात मुरासु का सीधा असर दक्षिण भारत के तटीय इलाकों की तुलना में कम रहने का अनुमान है।

दिल्ली का कैसा मौसम दिल्ली में 2 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। आसमान में मुख्य रूप से धूप खिली रहेगी और बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलेगी। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 और 2 नवंबर के दौरान राज्य में छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि, 2 नवंबर के लिए भारी बारिश या तेज आंधी का कोई अलग अलर्ट नहीं दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने से कुछ जगहों पर ठंड का एहसास बढ़ सकता है। फिलहाल तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी।