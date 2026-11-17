18 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गरज-चमक के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अकवान तेजी से ताकतवर हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 18 नवंबर को देश के 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ओडिशा में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और झोंकों के 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। तूफान के असर से 19 और 20 नवंबर को दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान अकवान 16 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और आसपास के पश्चिमी-मध्य हिस्से में बना था। 17 नवंबर की सुबह यह उसी क्षेत्र में मौजूद था। इसके 17 नवंबर की शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान और 19 नवंबर की सुबह तक अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम के तट से नेल्लोर और तूनी के बीच टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 18 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गरज-चमक के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। ओडिशा में भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि, राज्य के कई इलाकों में घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 और 18 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 17 नवंबर की सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया। बरेली में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई थी। ऐसे में सुबह और रात के समय सड़कों पर वाहन चलाने वालों को परेशानी हो सकती है। कोहरे के कारण हाईवे और रेलवे रूट पर भी यातायात प्रभावित होने की आशंका है। फिलहाल राज्य में बारिश या आंधी को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। लोगों को सुबह के समय कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बिहार के लिए IMD की रिपोर्ट बिहार में 18 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 21 नवंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 19 नवंबर को भी राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। 20 नवंबर को झारखंड में कई जगहों पर बारिश का अनुमान है, लेकिन बिहार में इसका असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। 17 नवंबर को जारी मौसम पूर्वानुमान में बिहार के लिए 18 नवंबर को आंधी, गरज-चमक या बिजली गिरने का कोई अलर्ट नहीं दिया गया है। अगले दिन बिहार के लोगों को बारिश के बजाय सामान्य मौसम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, 21 नवंबर को कुछ इलाकों में बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम में बदलाव हो सकता है।

दिल्ली वेदर अपडेट पढ़िए दिल्ली में 18 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाने की संभावना है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है। न्यूनतम तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार घटकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह जाएगी। शाम और रात में हवा शांत रहेगी और उत्तर दिशा से इसकी रफ्तार करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम राजस्थान में 18 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बारिश या आंधी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अगले एक सप्ताह के दौरान पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना भी नहीं जताई गई है। ऐसे में राज्य के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत रहेगी। राजस्थान के लिए 18 नवंबर को तेज हवाओं, गरज-चमक और ओलावृष्टि का भी कोई अलर्ट नहीं है। फिलहाल राजस्थान में चक्रवाती तूफान अकवान का सीधा असर नजर नहीं आ रहा है।