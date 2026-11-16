कल का मौसम, 17 नवंबर: मंगलवार को चक्रवाती तूफान की दस्तक, 13 राज्यों में बारिश और तेज हवाएं

मंगलवार को देश के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अंडमान-निकोबार शामिल हैं।

बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव 17 नवंबर की शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसका असर दक्षिण भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मंगलवार को देश के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं, दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। बंगाल की खाड़ी में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंकों के साथ यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।

इस मौसमी सिस्टम के असर से दक्षिण भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज रहने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 और 19 नवंबर को इन इलाकों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और यानम में 16 से 18 नवंबर के दौरान बारिश जारी रह सकती है। रायलसीमा में भी इस दौरान बारिश के आसार हैं। 19 से 20 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

यूपी के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर को बारिश का कोई नया अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि प्रदेश के दोनों हिस्सों में कोहरे का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 से 18 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी है। 16 नवंबर को कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा भी दर्ज किया गया। ऐसे में 17 नवंबर की सुबह भी कई जगहों पर दृश्यता कम रहने की आशंका है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम बिहार में 17 नवंबर को मौसम में किसी बड़े बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, राज्य में 20 से 22 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अलग-अलग इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि 17 नवंबर के लिए बिहार में बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने या तेज हवा चलने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 17 नवंबर को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा।

दिल्ली में साफ रहेगा आसमान दिल्ली में मंगलवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाया रह सकता है। कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान ज्यादातर जगहों पर सामान्य रहने का अनुमान है। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलेगी। दोपहर में हवा की गति बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात में हवा कमजोर होकर उत्तर-पूर्व दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।