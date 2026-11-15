कल का मौसम, 16 नवंबर: सोमवार को चक्रवाती तूफान का अलर्ट, बारिश और तेज हवाएं भी

आईएमडी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, प्रदेश के लोगों को कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने 15 से 17 नवंबर तक राज्य में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है। इसके 16 नवंबर को चक्रवाती तूफान और 17 नवंबर को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके असर से सोमवार को करीब 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने का अनुमान है। इनमें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी में तूफान के आगे बढ़ने के साथ हवाओं की रफ्तार भी तेजी से बढ़ेगी। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हवा की गति 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकते हैं। देश के मैदानी इलाकों में फिलहाल ठंड बढ़ने के बजाय तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में सुबह के समय कोहरे का असर बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, प्रदेश के लोगों को कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने 15 से 17 नवंबर तक राज्य में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। रविवार सुबह भी प्रदेश के कुछ इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई थी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी दृश्यता शून्य दर्ज की गई। अयोध्या और आजमगढ़ में दृश्यता 50 मीटर रही। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों में सुबह और रात के समय कोहरे का असर बना रह सकता है।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम बिहार में सोमवार को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के सात दिनों के पूर्वानुमान में 15 से 21 नवंबर तक राज्य के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक बिहार में बारिश, गरज-चमक या आंधी को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान का असर आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के मौसम पर पड़ सकता है। फिलहाल आईएमडी ने बिहार के लिए इस अवधि में किसी तरह का भारी बारिश या तेज हवा का अलर्ट जारी नहीं किया है।

दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। शाम और रात में हवा की गति घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

राजस्थान के मौसम का हाल जानिए राजस्थान में सोमवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान दोनों जगह बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। इससे पहले 15 नवंबर को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना थी। लेकिन अगले दिन के लिए ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके बावजूद 16 नवंबर को राजस्थान में किसी बड़े मौसमी बदलाव का अनुमान नहीं है। प्रदेश में तेज आंधी, ओलावृष्टि या भारी बारिश का भी कोई अलर्ट नहीं है।

हिमाचल में बर्फबारी का अनुमान नहीं हिमाचल प्रदेश में 16 नवंबर को बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 नवंबर को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से छिटपुट बारिश का अलर्ट था, लेकिन 16 नवंबर से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस दिन बर्फबारी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। राज्य के लिए अगले कुछ दिनों में भारी बारिश, बर्फबारी या तेज हवाओं का अलर्ट नहीं है। हालांकि, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम में बदलाव ला सकता है। फिलहाल आईएमडी के पूर्वानुमान में हिमाचल प्रदेश के लिए 16 नवंबर को किसी बड़े मौसमी बदलाव के संकेत नहीं हैं।