कल का मौसम, 15 नवंबर: रविवार को 16 राज्यों में होगी बारिश, तेज हवाएं और बर्फबारी भी

बिहार में रविवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के सात दिनों के बारिश पूर्वानुमान में 15 से 20 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में फिलहाल बिहार के लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है।

15 नवंबर को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है। यानी कुल 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड और राजस्थान में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तराखंड में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। राजस्थान में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में डिप्रेशन और 16 नवंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में रविवार को पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी हिस्सों में 15 से 17 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 और 17 नवंबर को घना कोहरा छाने की संभावना है। इससे सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। ट्रेन और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है। इससे पहले 14 नवंबर की सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई थी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में यह 50 मीटर दर्ज की गई।

बिहार के मौसम का हाल बिहार में 15 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के सात दिनों के बारिश पूर्वानुमान में 15 से 20 नवंबर तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में फिलहाल बिहार के लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में गरज-चमक, बिजली गिरने या तेज आंधी को लेकर भी 15 नवंबर के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। राज्य में सुबह और शाम के वक्त तामपान में गिरावट आ सकती है।

दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट दिल्ली में रविवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी पड़ने का अनुमान है। सुबह से दोपहर तक कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। सुबह हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। दोपहर में उत्तर दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

राजस्थान में हल्की बारिश के आसार राजस्थान में 15 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दोनों क्षेत्रों में गरज-चमक और बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम में इस बदलाव के कारण लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि, राजस्थान में ओलावृष्टि को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से 15 नवंबर तक कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य में अलग-अलग स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के लिए 15 नवंबर को तेज आंधी, बिजली गिरने या ओलावृष्टि का कोई अलग अलर्ट जारी नहीं किया गया है।