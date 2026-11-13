कल का मौसम, 14 नवंबर: शनिवार को 16 राज्यों में बारिश के आसार, 50 की स्पीड से चलेगी हवा

उत्तर प्रदेश में शनिवार को पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। यह सिलसिला 15 नवंबर को भी जारी रहने का अनुमान है।

देशभर में 14 नवंबर को 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। झोंकों के साथ इनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। उधर, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र 14 नवंबर को और मजबूत होगा। 15 नवंबर तक इसके डिप्रेशन और 16 नवंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। 15 नवंबर से उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है। इससे पहाड़ी राज्यों में मौसम बदल सकता है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में शनिवार को पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। यह सिलसिला 15 नवंबर को भी जारी रहने का अनुमान है। हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बादल छा सकते हैं और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान भारी बारिश या तेज आंधी को लेकर कोई अलग चेतावनी जारी नहीं की गई है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

बिहार के मौसम का हाल बिहार में 14 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान या विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। इसके अलावा गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज आंधी की आशंका भी नहीं जताई गई है। IMD के मुताबिक, इस दौरान पूर्वी भारत के बिहार समेत कई इलाकों में किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जरूर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो आगे चलकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। हालांकि, 14 नवंबर को बिहार में इसका कोई खास असर दिखने का अनुमान नहीं है। राज्य के तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट दिल्ली में शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में धुंध और हल्का कोहरा रहेगा। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। ऐसे में फिलहाल राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार नहीं हैं। सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, जिसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दोपहर में हवा की रफ्तार बढ़कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

राजस्थान में बारिश के आसार राजस्थान में 14 नवंबर को पश्चिमी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है और झोंकों के साथ यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 15 नवंबर को भी पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी राजस्थान में 14 नवंबर को बारिश का अनुमान नहीं है। यहां 15 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कुछ स्थानों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 13 से 15 नवंबर के बीच राज्य में बारिश की संभावना जताई है। 13 नवंबर को कुछ इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने का भी अनुमान है। हालांकि, 14 नवंबर के लिए भारी बारिश या तेज आंधी को लेकर कोई अलग चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का असर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन IMD की प्रेस रिलीज में बर्फबारी को लेकर कोई स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं दिया गया है। ऐसे में फिलहाल बारिश ही मौसम में बदलाव की मुख्य वजह रहेगी।