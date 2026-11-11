कल का मौसम, 12 नवंबर: उत्तर भारत के कई राज्यों में कल होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। इसी तरह का मौसम, हिमाचल प्रदेश में भी रहने वाला है। इन राज्यों में बारिश भी होगी।
उत्तर भारत समेत देशभर के कई हिस्सों में कल यानी कि 12 नवंबर को बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। इसके अलावा, पंजाब में भी बारिश होगी। वहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी कल बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। इसी तरह का मौसम, हिमाचल प्रदेश में भी रहने वाला है।
कल गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बरसात होगी। अंडमान और निकोबार में भी बड़े इलाके में बारिश होगी। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कल बारिश का अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
दक्षिण भारत के राज्यों में भी गुरुवार को बरसात का अलर्ट है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में कल बारिश होगी। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप में गरज के साथ बारिश व बिजली गिरने का अलर्ट है। वहीं, पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में कल कोई खास मौसम की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी।
दिल्ली में प्रदूषण की मार
वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी बुधवार को फिर से 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ था और वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में आ गई थी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के मॉडल के अनुसार, बुधवार को प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र का रहने की आशंका है, जबकि गुरुवार को पराली जलाने का प्रभाव बढ़ने का अनुमान है। इससे अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों (पीएम2.5 और पीएम10) की मात्रा में भी अगले दो दिनों तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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