कल का मौसम, 11 नवंबर: बुधवार को बारिश और बर्फबारी के आसार, 50-60 की स्पीड से चलेगी हवा

राजस्थान में 11 नवंबर को बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, दोनों ही हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। राज्य में फिलहाल किसी तरह की बड़ी मौसमी गतिविधि के संकेत नहीं हैं।

11 नवंबर को देश के करीब 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बारिश, गरज-चमक या बिजली गिरने की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी कहीं हल्की तो कहीं छिटपुट बारिश का अनुमान है। अंडमान-निकोबार में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। देश के बाकी हिस्सों के मौसम का हाल जानते हैं।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में बुधवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, राज्य के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने इस दिन प्रदेश के लिए किसी खास बारिश या आंधी का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, नवंबर के दूसरे सप्ताह में सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। ऐसे में दिन में मौसम साफ रहने और रात के समय ठंड महसूस होने की संभावना है।

बिहार में बारिश के आसार बिहार में 11 नवंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। यह बारिश पूरे प्रदेश में नहीं होगी, बल्कि कुछ इलाकों तक सीमित रह सकती है। बिहार के लिए इस दिन भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। गरज-चमक और तेज हवा को लेकर भी कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। इसके अलावा झारखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है।

दिल्ली के लिए IMD रिपोर्ट दिल्ली में बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। राजधानी में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हवा चल सकती है, जिसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। दोपहर में हवा पश्चिम दिशा से चलेगी और इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। शाम और रात में हवा की रफ्तार घटकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

राजस्थान के लिए मौसम विभाग की रिपोर्ट राजस्थान में 11 नवंबर को बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, दोनों ही हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। राज्य में फिलहाल किसी तरह की बड़ी मौसमी गतिविधि के संकेत नहीं हैं। IMD के मुताबिक, पश्चिम और मध्य भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान कोई खास मौसमी बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि राजस्थान के लोगों को फिलहाल बारिश या आंधी से जुड़ी किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, दिन और रात के तापमान में होने वाले बदलाव पर नजर बनी रहेगी।

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कुछ जगहों पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 से 16 नवंबर तक अलग-अलग जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। 11 नवंबर को भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, इस दिन तेज बारिश को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य में 12 और 13 नवंबर को मौसम ज्यादा सक्रिय हो सकता है। इन दो दिनों में कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल रहा है। इसके चलते ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है।