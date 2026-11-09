कल का मौसम, 10 नवंबर: मंगलवार को 9 राज्यों में होगी बारिश, ठंड बढ़ने के आसार

जम्मू-कश्मीर में 10 नवंबर को कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में 10 और 11 नवंबर को बारिश हो सकती है। 10 नवंबर के लिए भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।

देश के 9 राज्यों में 10 नवंबर को बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी कुछ जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अंडमान-निकोबार में 10 से 14 नवंबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार में मौसम खराब होने की आशंका है। देश के बाकी हिस्सों में किसी बड़े मौसमी बदलाव का अनुमान नहीं है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान मुख्य रूप से साफ रह सकता है। फिलहाल प्रदेश में किसी तरह की आंधी, गरज-चमक या तेज हवा को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने के साथ सुबह और रात के तापमान में गिरावट का असर महसूस हो सकता है। इससे लोगों को सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने 10 नवंबर के लिए प्रदेश के किसी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया है।

बिहार के लिए मौसम विभाग की रिपोर्ट बिहार में 10 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के किसी भी हिस्से के लिए बारिश या आंधी का अलर्ट जारी नहीं किया है। आईएमडी के सात दिनों के पूर्वानुमान में भी 10 नवंबर को बिहार का मौसम शुष्क रहने की जानकारी दी गई है। ऐसे में राज्य के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलेगी। आसमान साफ रहने से दिन के समय धूप निकल सकती है। वहीं सुबह और रात के वक्त मौसम में ठंडक बनी रह सकती है। फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं।

दिल्ली के मौसम का हाल दिल्ली में मंगलवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। राजधानी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। सुबह पूर्व दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में हवा की रफ्तार घटकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। शाम और रात में भी हवा की रफ्तार करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।

राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम राजस्थान में 10 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया है। इसके अलावा आंधी, गरज-चमक या तेज हवाओं को लेकर भी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में निचले वायुमंडलीय स्तर पर चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि, इसके प्रभाव से 10 नवंबर को राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ रहने के आसार हैं। दिन में धूप निकल सकती है, जबकि रात के तापमान में मौसमी बदलाव के कारण ठंडक महसूस हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक, 10 से 15 नवंबर के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि, 10 नवंबर को भारी बारिश की कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य में फिलहाल तेज आंधी या तूफान का भी कोई अलर्ट नहीं है। 12 और 13 नवंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने के साथ ठंड का असर भी बढ़ सकता है।