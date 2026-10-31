कल का मौसम, 1 नवंबर: रविवार को 22 राज्यों में होगी बारिश, 80-85 की रफ्तार से चलेगी हवा

उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर को मौसम का मिजाज अलग-अलग इलाकों में अलग रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

1 नवंबर को देश के 22 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी बारिश के आसार हैं। समुद्र में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी में 1 नवंबर को 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झोंकों की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर को मौसम का मिजाज अलग-अलग इलाकों में अलग रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए रविवार को भारी बारिश या तेज आंधी का विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बारिश की संभावना पूर्वी हिस्से तक सीमित है। ऐसे में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। नवंबर की शुरुआत के साथ सुबह और रात के समय हल्की ठंड का असर महसूस हो सकता है।

बिहार के मौसम का हाल बिहार में रविवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, 1 नवंबर के लिए भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बक्सर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा राज्य में 31 अक्टूबर को कुछ जगहों पर गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान था। यह चेतावनी 1 नवंबर के लिए जारी नहीं की गई है। बारिश के कारण कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है।

दिल्ली के लिए IMD की रिपोर्ट दिल्ली में 1 नवंबर को आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। हवा की बात करें तो सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर में इसकी रफ्तार बढ़कर 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। शाम और रात के समय हवा की गति फिर घटकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इससे पहले 31 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले 24 घंटों में राजधानी के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक भी हुई थी। हालांकि, 1 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है।

राजस्थान के मौसम का हाल जानिए राजस्थान में रविवार को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान दोनों ही हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है। राज्य के किसी भी हिस्से के लिए बारिश, गरज-चमक या तेज हवाओं का विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत रहने की उम्मीद है। मौसम में किसी बड़े बदलाव का संकेत भी इस दिन के पूर्वानुमान में नहीं दिया गया है। हालांकि, नवंबर की शुरुआत के साथ सुबह और रात के समय तापमान में बदलाव महसूस हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश होने के आसार हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने सात दिनों के पूर्वानुमान में राज्य में 1 नवंबर तक कहीं-कहीं बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि, इस दिन के लिए भारी बारिश या तेज आंधी का कोई विशेष अलर्ट नहीं दिया गया है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश होने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ सकता है, जबकि अन्य इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 1 नवंबर को हवा की रफ्तार को लेकर भी कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ऐसे में राज्य में फिलहाल बड़े मौसम बदलाव की चेतावनी नहीं है।