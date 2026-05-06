कल का मौसम, 7 मई: गुरुवार को भी नहीं थमेगी बारिश, आंधी-तूफान की आशंका; IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान 7 मई को गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में भी बारिश होगी।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज के मुताबिक गुरुवार को भी देश के कई राज्यों में बारिश होगी। IMD ने अलर्ट जारी करके बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 45 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा के झोंके आने की संभावना भी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, इन राज्यों में कहीं-कहीं बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के तापमान पिछले दिनों के अनुसार ही बने रहेंगे। हालांकि, विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, तेलंगाना, सौराष्ट्र, और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक 7 और 8 मई को मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में तेज गरज के साथ बारिश होगी। असम भी इससे अछूता नहीं रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के कई अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में इसका असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी दिखेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में तेज गरज के साथ बिजली चमकने और बारिश होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा के कई इलाकों में आने वाले दिनों में 7 से 10 मई के बीच में तेज गरज चमक के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इसके अलावा कई जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। इस दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आंधी चलने की प्रबल संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गुरुवार को बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों में रहेगी गर्मी मौसम विभाग के मुताबिक आधे से ज्यादा देश जहां बारिश के भीग रहा होगा, वहीं पश्चिम राजस्थान, पश्चिमी मध्य-प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों और मध्य महाराष्ट्र में मौसम गर्म बना रहेगा। इन इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने की संभावना है। देश के कुछ हिस्सों में तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र में तापमान अपने अनुसार कम होगा।