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कल का मौसम, 5 मई: मंगलवार को गरज-चमक के साथ होगी बारिश, आंधी-तूफान की आशंका

May 04, 2026 11:10 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम अस्थिर रहेगा। यहां कई जगहों पर तेज बारिश, बिजली गिरने और धूल भरी आंधी की संभावना है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है।

कल का मौसम, 5 मई: मंगलवार को गरज-चमक के साथ होगी बारिश, आंधी-तूफान की आशंका

5 मई को देशभर में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ नजर आएगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। मंगलवार को कई हिस्सों में गरज-चमक, बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यह स्थिति पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने के कारण बन रही है।

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उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम अस्थिर रहेगा। यहां कई जगहों पर तेज बारिश, बिजली गिरने और धूल भरी आंधी की संभावना है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। IMD ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाएं और खराब मौसम जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही तापमान में 2–5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी देखी जा सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी।

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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम

मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी मौसम मिलाजुला रहेगा। यहां कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी गर्मी बनी रह सकती है। IMD के अनुसार, इन इलाकों में स्थानीय स्तर पर आंधी और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में अस्थायी गिरावट संभव है। कुल मिलाकर देखें तो यहां हीट और रेन दोनों का प्रभाव रहेगा।

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बिहार, झारखंड के मौसम का हाल

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और ओडिशा में 5 मई को तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना है। खासकर पूर्वोत्तर और सब-हिमालयी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज वर्षा और बिजली गिरने का खतरा अधिक रहेगा। वहीं, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि तटीय इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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