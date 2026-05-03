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कल का मौसम, 4 मई: सोमवार को भी होगी बारिश, यूपी-बिहार में आंधी की आशंका; IMD का अलर्ट

May 03, 2026 08:08 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में 4 मई को तेज आंधी और बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में 40 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई जगह बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।

कल का मौसम, 4 मई: सोमवार को भी होगी बारिश, यूपी-बिहार में आंधी की आशंका; IMD का अलर्ट

4 मई को देश के मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। कई हिस्सों में सोमवार को आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लंबे समय से जारी भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। खासकर उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम अस्थिर रहेगा। इसके प्रभाव से बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ बारिश होगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

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उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में 4 मई को तेज आंधी और बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में 40 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई जगह बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम कुछ सुहावना हो जाएगा।

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पश्चिम बंगाल में 4 मई को कैसा मौसम

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी बदरा बरसने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। बिहार और झारखंड में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा, जहां आंधी और बारिश दोनों की स्थिति बन सकती है। हालांकि कुछ हिस्सों में नमी के कारण उमस बनी रह सकती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना होगा।

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तमिलनाडु और केरल के मौसम का हाल

दक्षिण और पश्चिम भारत में भी हलचल बनी रहेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में सोमवार को गर्मी का असर जारी रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल छाने और हल्की बारिश से राहत मिल सकती है। इस तरह 4 मई को देशभर में मौसम मिलाजुला रहेगा, जिसमें कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम रहने और गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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