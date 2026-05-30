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कल का मौसम, 31 मई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने आंधी को लेकर चेताया

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौसम राहत देने वाला रहेगा। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

कल का मौसम, 31 मई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने आंधी को लेकर चेताया

31 मई को देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज से यह जानकारी सामने आई है। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती गतिविधि और दक्षिण-पश्चिम मानसून का असर देखने को मिलेगा। रविवार को कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय मौसम चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।

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उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौसम राहत देने वाला रहेगा। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेज हवाएं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में कहीं-कहीं तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी है। दिल्ली-एनसीआर में भी बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बिहार झारखंड में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वी और मध्य भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज हवाओं व बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम मिश्रित रहेगा, जहां कुछ स्थानों पर बादल और वर्षा जबकि अन्य हिस्सों में गर्म व उमस भरा मौसम बना रह सकता है।

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असम और मेघालय के मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा की गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव जैसी स्थितियां बनने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाकों में भी लगातार वर्षा का दौर जारी रह सकता है।

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दक्षिण भारत में केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियां मजबूत बनी रहेंगी। केरल और लक्षद्वीप में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु के कई जिलों में भी वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, हालांकि व्यापक वर्षा की संभावना कम है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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