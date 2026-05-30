कल का मौसम, 31 मई: रविवार को इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने आंधी को लेकर चेताया

उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौसम राहत देने वाला रहेगा। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

31 मई को देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज से यह जानकारी सामने आई है। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती गतिविधि और दक्षिण-पश्चिम मानसून का असर देखने को मिलेगा। रविवार को कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय मौसम चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।

उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौसम राहत देने वाला रहेगा। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेज हवाएं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में कहीं-कहीं तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी है। दिल्ली-एनसीआर में भी बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बिहार झारखंड में कैसा रहेगा मौसम पूर्वी और मध्य भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज हवाओं व बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम मिश्रित रहेगा, जहां कुछ स्थानों पर बादल और वर्षा जबकि अन्य हिस्सों में गर्म व उमस भरा मौसम बना रह सकता है।

असम और मेघालय के मौसम का हाल पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा की गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव जैसी स्थितियां बनने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाकों में भी लगातार वर्षा का दौर जारी रह सकता है।