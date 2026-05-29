कल का मौसम, 30 मई: शनिवार को इन राज्यों में होगी बारिश, IMD ने आंधी-तूफान का भी दिया अलर्ट
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में शनिवार को भारी बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक और तेज हवाएं जारी रहेंगी।
मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई को बारिश और आंधी-तूफान का सिलसिला जारी रहेगा। शनिवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं (50-70 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओले भी पड़ सकते हैं। अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट संभव है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक रहेगी। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति कम हो रही है, लेकिन दिन अभी भी गर्म रहेंगे। इन क्षेत्रों में मौसम अस्थिर रहेगा, जिससे कृषि कार्यों और यातायात पर असर पड़ सकता है।
शनिवार को इन राज्यों में बारिश
दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में 30 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) रहेंगी। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी मध्यम बारिश के साथ आंधी आएगी। इन राज्यों में मॉनसून की पूर्व गतिविधियां सक्रिय हैं, जिससे बाढ़ या जलभराव की आशंका है। तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, लेकिन नमी अधिक होने से गर्मी और उमस महसूस होगी। मछुआरों और तटीय रहवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
बिहार, झारखंड के मौसम का हाल
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में शनिवार को भारी बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक और तेज हवाएं जारी रहेंगी। पूर्वोत्तर में बहुत भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश संभव है। इन क्षेत्रों में तापमान में मामूली कमी आएगी, लेकिन लगातार नमी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
गुजरात और महाराष्ट्र में कैसा मौसम
पश्चिमी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश के साथ गरज-चमक होगी, जबकि राजस्थान के शेष हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से सूखा लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है, लेकिन बारिश की गतिविधि से राहत मिलेगी। इस तरह, देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की वजह से मई का अंत अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा, जो गर्मी की तीव्रता को कम करेगा।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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