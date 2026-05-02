कल का मौसम, 3 मई: रविवार को फिर आएगी आंधी, गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और उप-हिमालयी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है।
देशभर में रविवार को मौसम का मिजाज मिलाजुला देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में बारिश और आंधी-तूफान की आशंका है, तो कई हिस्सों में गर्मी और उमस बनी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखेगा, जिसके कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही, गरज-चमक और तेज हवाएं (40–50 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और उप-हिमालयी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है, जिससे गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी मौसम अस्थिर रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल
मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में मौसम मिलाजुला रहेगा। यहां दिन के समय गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल छाने, हल्की बारिश या गरज-चमक की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने और हीटवेव जैसी स्थिति बने रहने की आशंका है। हालांकि, कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पर बारिश राहत दे सकती है।
केरल, तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम
दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में मौसम अधिक नम और उमस भरा रहेगा। IMD के अनुसार, मौसम की ये गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं, जिससे तापमान सामान्य या थोड़ा नीचे रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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