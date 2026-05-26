कल का मौसम, 27 मई: तपती गर्मी से राहत के आसार, बुधवार को इन इलाकों में होगी बारिश; IMD का अलर्ट
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार को गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है।
27 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी व लू का असर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर, दक्षिण और पहाड़ी राज्यों में बारिश, आंधी और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज हवाओं, बिजली गिरने और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार को गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी, हालांकि कुछ इलाकों में शाम के समय धूलभरी आंधी और हल्की बारिश राहत दे सकती है। दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
बारिश और ओले गिरने की संभावना
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं। पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। इन राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के आसार
मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज गर्मी रहेगी, लेकिन शाम के समय बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज बनी रह सकती हैं। केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु और तटीय इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।
तमिलनाडु और तेलंगाना में कैसा रहेगा मौसम
तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि अरब सागर और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में समुद्र उग्र रह सकता है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी के पास सावधानी बरतने की सलाह दी है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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