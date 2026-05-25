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कल का मौसम, 26 मई: मंगलवार को भारी बारिश और आंधी-तूफान की आशंका, IMD का इन इलाकों में अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर भारत की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लू का प्रकोप जारी रह सकता है। पश्चिम राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है।

कल का मौसम, 26 मई: मंगलवार को भारी बारिश और आंधी-तूफान की आशंका, IMD का इन इलाकों में अलर्ट

26 मई को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और लू का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज से यह जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों में जहां बारिश का असर बढ़ने की संभावना है, वहीं उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव खासकर केरल व तटीय क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है।

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पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।

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केरल, तमिलनाडु और इन राज्यों में होगी बारिश

दक्षिण भारत में केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक, केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने समुद्री इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा लू का प्रकोप

उत्तर भारत की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लू का प्रकोप जारी रह सकता है। पश्चिम राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी तापमान काफी ऊंचा रहने का अनुमान है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं राहत दे सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है।

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मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और निचले क्षेत्रों में पानी भरने की समस्या पैदा हो सकती है। वहीं लू प्रभावित राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। IMD ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है, जिससे दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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