कल का मौसम, 25 मई: IMD ने दी खुशखबरी, तपती गर्मी के बीच सोमवार को इन इलाकों में होगी बारिश

बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा और झारखंड में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

25 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सोमवार को बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में भी तेज बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रहने का अनुमान है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके अलावा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है।

केरल, तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम दक्षिण भारत में केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा और तेलंगाना में भी बादल छाए रहने और कहीं-कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों और मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

बिहार, झारखंड के मौसम का हाल बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा और झारखंड में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 मई को गंभीर लू चल सकती है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रह सकता है।