Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल का मौसम, 25 मई: IMD ने दी खुशखबरी, तपती गर्मी के बीच सोमवार को इन इलाकों में होगी बारिश

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा और झारखंड में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

कल का मौसम, 25 मई: IMD ने दी खुशखबरी, तपती गर्मी के बीच सोमवार को इन इलाकों में होगी बारिश

25 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है।

ये भी पढ़ें:उत्तर भारत में भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, यूपी में बारिश और ओले का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सोमवार को बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में भी तेज बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रहने का अनुमान है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके अलावा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:गर्मी को लेकर डराने वाला अलर्ट, 47 तक पहुंचने वाला है तापमान; हो जाएं सावधान

केरल, तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत में केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा और तेलंगाना में भी बादल छाए रहने और कहीं-कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों और मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

बिहार, झारखंड के मौसम का हाल

बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा और झारखंड में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 मई को गंभीर लू चल सकती है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रह सकता है।

ये भी पढ़ें:बिहार-झारखंड में तपती गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वहीं लू प्रभावित राज्यों में लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। IMD के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में इसी तरह उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
IMD Rain Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।