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कल का मौसम, 24 मई: रविवार को इन इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने बारिश का दिया अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का रुख अलग रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है।

कल का मौसम, 24 मई: रविवार को इन इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने बारिश का दिया अलर्ट

रविवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया है। 24 मई को कहीं भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान करेगी तो कहीं बारिश और बादलों की मौजूदगी से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि अगले 24 घंटों में तापमान और वर्षा का यह असमान पैटर्न कई राज्यों में जारी रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार सावधानी बरतें और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें।

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उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप सबसे अधिक रहने की संभावना है। कई इलाकों में लू चल सकती है और तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में तेज और शुष्क हवाएं स्थिति को और कठिन बना सकती हैं। दिल्ली-एनसीआर में भी उमस और गर्म हवा लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। IMD ने इन क्षेत्रों के लिए हीटवेव अलर्ट जैसी स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल

मध्य भारत और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम काफी गर्म और शुष्क बना रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा क्षेत्र में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। दिन के समय तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने से हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। गुजरात के कुछ इलाकों में भी गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है।

असम और मेघालय में होगी बारिश

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का रुख अलग रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी शाम के समय बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस बारिश से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन नमी के कारण उमस बनी रह सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी परिस्थितियों के प्रति भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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केरल, तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मौसम सामान्य से आंशिक रूप से नम बना रह सकता है। तटीय क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के आसार हैं। कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। IMD ने पूरे देश के लिए सलाह दी है कि लोग मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें, पर्याप्त पानी पिएं और अत्यधिक गर्मी या बारिश दोनों स्थितियों में सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम का यह बदलता मिजाज स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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