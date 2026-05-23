कल का मौसम, 24 मई: रविवार को इन इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने बारिश का दिया अलर्ट

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का रुख अलग रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है।

रविवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया है। 24 मई को कहीं भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान करेगी तो कहीं बारिश और बादलों की मौजूदगी से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि अगले 24 घंटों में तापमान और वर्षा का यह असमान पैटर्न कई राज्यों में जारी रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार सावधानी बरतें और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें।

उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप सबसे अधिक रहने की संभावना है। कई इलाकों में लू चल सकती है और तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में तेज और शुष्क हवाएं स्थिति को और कठिन बना सकती हैं। दिल्ली-एनसीआर में भी उमस और गर्म हवा लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। IMD ने इन क्षेत्रों के लिए हीटवेव अलर्ट जैसी स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल मध्य भारत और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम काफी गर्म और शुष्क बना रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा क्षेत्र में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। दिन के समय तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलने से हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। गुजरात के कुछ इलाकों में भी गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है।

असम और मेघालय में होगी बारिश पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का रुख अलग रहेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी शाम के समय बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस बारिश से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन नमी के कारण उमस बनी रह सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी परिस्थितियों के प्रति भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।