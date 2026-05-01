कल का मौसम, 2 मई: शनिवार को फिर होगी बारिश, आंधी की भी आशंका; IMD का कहां-कहां अलर्ट
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में शनिवार को मौसम अचानक बदल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 70 किमी प्रति घंटा होगी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ताजा प्रेस रिलीज के अनुसार, 2 मई को देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने वाला है। कई क्षेत्रों में एक साथ आंधी, बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती सर्कुलेशन और निचले स्तर की हवाओं का प्रभाव है। इन मौसमी प्रणालियों के चलते उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में खराब मौसम बना रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी का असर भी जारी रहेगा।
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को मौसम अचानक बदल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे धूलभरी आंधी भी चल सकती है। बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि दिन में उमस बनी रह सकती है।
बिहार और झारखंड में अचानक बदलेगा मौसम
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मौसम मिलाजुला रहेगा। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गर्मी और उमस बनी रह सकती है। खासकर बिहार और झारखंड में अचानक मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
केरल, तमिलनाडु में प्री-मॉनसून का असर
दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्री-मॉनसून गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। इन राज्यों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन नमी बढ़ने से उमस महसूस हो सकती है। खासकर तटीय क्षेत्रों में मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है।
असम, मणिपुर में भारी से बहुत भारी बारिश
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। यहां तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ लगातार वर्षा हो सकती है, जिससे जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। वहीं, पश्चिमी भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तापमान ऊंचा बना रह सकता है और हीटवेव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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