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कल का मौसम, 19 मई: तपती गर्मी में आंधी-तूफान और बारिश के आसार; IMD का कहां-कहां अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

कल का मौसम, 19 मई: तपती गर्मी में आंधी-तूफान और बारिश के आसार; IMD का कहां-कहां अलर्ट

19 मई को देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह बताया गया है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में एक ओर जहां भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है, वहीं कई राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश से कुछ राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 राज्यों में अगले 16 घंटे के भीतर तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के क्षेत्रों में भीषण गर्मी का असर जारी रह सकता है। मंगलवार को कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। इन इलाकों में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में परेशानी होगी। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर सतर्क रहने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।

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यूपी-बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण बताया जा रहा है।

कर्नाटक और केरल में होगी बारिश

दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मौसम अधिक सक्रिय रहेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु सहित कई हिस्सों में यलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है।

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असम, मेघालय के मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इन इलाकों में मानसून पूर्व गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे खेती और जल स्रोतों के लिए यह मौसम लाभकारी हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो मंगलवार को देशभर में मौसम काफी अस्थिर रहेगा। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं आंधी-बारिश का असर दिखाई देगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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