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कल का मौसम, 17 मई: रविवार को कई राज्यों में होगी बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका है।

कल का मौसम, 17 मई: रविवार को कई राज्यों में होगी बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

17 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में बारिश व तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में गर्मी और लू का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में हीटवेव को लेकर चेतावनी भी जारी की है।

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पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लगातार बारिश व तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, जहां कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है।

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बिहार, झारखंड में बारिश के आसार

पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ में भी बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और विदर्भ क्षेत्र में गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी दी है।

केरल, तमिलनाडु में बरसेंगे बदरा

दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। रायलसीमा क्षेत्र में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी 17 मई को तेज बारिश और खराब मौसम रहने की संभावना जताई गई है। वहीं, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

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राजस्थान, उत्तर प्रदेश बढ़ेगी गर्मी

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम मुख्य रूप से गर्म और शुष्क बना रहेगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तापमान बढ़ने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लू चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में कम निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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