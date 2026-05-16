कल का मौसम, 17 मई: रविवार को कई राज्यों में होगी बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका है।

17 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में बारिश व तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में गर्मी और लू का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में हीटवेव को लेकर चेतावनी भी जारी की है।

पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लगातार बारिश व तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है, जहां कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है।

बिहार, झारखंड में बारिश के आसार पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ में भी बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और विदर्भ क्षेत्र में गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी दी है।

केरल, तमिलनाडु में बरसेंगे बदरा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। रायलसीमा क्षेत्र में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी 17 मई को तेज बारिश और खराब मौसम रहने की संभावना जताई गई है। वहीं, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।