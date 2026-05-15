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कल का मौसम, 16 मई: शनिवार को होगी बारिश, आंधी की आशंका; IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्रों में भी तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है।

कल का मौसम, 16 मई: शनिवार को होगी बारिश, आंधी की आशंका; IMD का इन राज्यों में अलर्ट

16 मई को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत में बारिश व आंधी की संभावना जताई गई है। साथ ही, कुछ राज्यों में लू का असर भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

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दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में शनिवार से हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान काफी ऊंचा रह सकता है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू के साथ धूलभरी आंधी भी चल सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है, जिससे वहां तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है।

बिहार, झारखंड के मौसम का हाल

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम अधिक सक्रिय रहने वाला है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार में कुछ स्थानों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना है। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है, जिससे जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थिति बन सकती है।

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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होगी बारिश

मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्रों में भी तेज हवाओं और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। गुजरात में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

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कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कैसा मौसम

दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। अंडमान-निकोबार क्षेत्र में भी तेज बारिश और समुद्री हवाओं का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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