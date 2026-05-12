कल का मौसम, 13 मई: बुधवार को कई राज्यों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, आंधी की आशंका

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है।

13 मई को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। आईएमडी ने कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है, जबकि कुछ जगहों पर उमस बनी रह सकती है। IMD ने लोगों को मौसम अपडेट पर ध्यान देने को कहा है।

उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बुधवार को आंशिक से घने बादल छाए रहने के आसार हैं। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में बिजली गिरने और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर और शाम के समय मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी हल्की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र और गुजरात के मौसम का हाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना भी जताई गई है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी है।

बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में 13 मई को मौसम मिलजुला रहने का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ आंतरिक इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उमस और गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है। समुद्री क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते कई जगहों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है।