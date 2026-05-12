कल का मौसम, 13 मई: बुधवार को कई राज्यों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, आंधी की आशंका
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है।
13 मई को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। आईएमडी ने कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है, जबकि कुछ जगहों पर उमस बनी रह सकती है। IMD ने लोगों को मौसम अपडेट पर ध्यान देने को कहा है।
उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बुधवार को आंशिक से घने बादल छाए रहने के आसार हैं। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में बिजली गिरने और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर और शाम के समय मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी हल्की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।
महाराष्ट्र और गुजरात के मौसम का हाल
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना भी जताई गई है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी है।
बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका
दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में 13 मई को मौसम मिलजुला रहने का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ आंतरिक इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उमस और गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है। समुद्री क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते कई जगहों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है।
असम और मेघालय में कैसा रहेगा मौसम
पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल व ओडिशा में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें। यात्रियों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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