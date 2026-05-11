कल का मौसम, 12 मई: मंगलवार को झमाझम होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं; IMD का कहां-कहां अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 12 मई को भारी बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में छिटपुट से मध्यम बारिश के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी।

मौसम विभाग ने 12 मई को बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ताजा बुलेटिन के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान बिजली चमकने, 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आंशिक से सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां मंगलवार को बहुत हल्की बारिश, गरज-चमक और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं संभव हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26-28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को राजस्थान में धूल भरी आंधी और पूर्वी राजस्थान में आइसोलेटेड हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हल्की बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी जबकि पश्चिमी भाग में गर्म रातें और आइसोलेटेड हीट वेव संभव है। इन राज्यों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है जिससे किसानों को फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

असम और मेघालय के मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 12 मई को भारी बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में छिटपुट से मध्यम बारिश के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही बिजली और कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार की बारिश और गरज संभव है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने की आशंका है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में बाढ़, जलभराव, फसल नुकसान और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा।

पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड और बिहार में छिटपुट से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। किसानों को निचले इलाकों में जल निकासी का इंतजाम करना चाहिए। मध्य भारत के राज्यों में 12 मई को गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। पश्चिम मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी जबकि पूरे मध्य प्रदेश में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हीट वेव और गर्म रातें संभव हैं। छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश और गरज के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी।