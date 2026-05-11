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कल का मौसम, 12 मई: मंगलवार को झमाझम होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं; IMD का कहां-कहां अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 12 मई को भारी बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में छिटपुट से मध्यम बारिश के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। 

कल का मौसम, 12 मई: मंगलवार को झमाझम होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं; IMD का कहां-कहां अलर्ट

मौसम विभाग ने 12 मई को बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ताजा बुलेटिन के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान बिजली चमकने, 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आंशिक से सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां मंगलवार को बहुत हल्की बारिश, गरज-चमक और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं संभव हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26-28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

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मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को राजस्थान में धूल भरी आंधी और पूर्वी राजस्थान में आइसोलेटेड हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हल्की बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी जबकि पश्चिमी भाग में गर्म रातें और आइसोलेटेड हीट वेव संभव है। इन राज्यों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है जिससे किसानों को फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

असम और मेघालय के मौसम का हाल

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 12 मई को भारी बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहेगा। असम और मेघालय में छिटपुट से मध्यम बारिश के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही बिजली और कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार की बारिश और गरज संभव है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने की आशंका है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में बाढ़, जलभराव, फसल नुकसान और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा।

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पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड और बिहार में छिटपुट से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। किसानों को निचले इलाकों में जल निकासी का इंतजाम करना चाहिए। मध्य भारत के राज्यों में 12 मई को गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। पश्चिम मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी जबकि पूरे मध्य प्रदेश में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हीट वेव और गर्म रातें संभव हैं। छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश और गरज के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी।

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दक्षिण भारत के राज्यों में 12 मई को गरज-चमक के साथ बारिश का मौसम रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट बरसात होगी। कर्नाटक और तमिलनाडु में बाद में भारी बारिश की आशंका है। इन क्षेत्रों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन नमी के कारण गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के पास मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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