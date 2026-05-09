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कल का मौसम 10 मई, भारी बारिश, आंधी और कड़केगी बिजली; IMD की इन राज्यों के लिए चेतावनी

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कल का मौसम 10 मई, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बरसात होगी। वहीं, आंधी और बिजली कड़कने का भी अलर्ट है।

कल का मौसम 10 मई, भारी बारिश, आंधी और कड़केगी बिजली; IMD की इन राज्यों के लिए चेतावनी

कल का मौसम 10 मई, देशभर में कल यानी कि 10 मई को कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आदि जैसे राज्यों में कल कई जगह बारिश होगी। इसके अलावा, 50 की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं, दक्षिण भारत के राज्यों में भी कल बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान, 60 की स्पीड से आंधी चलेगी। हालांकि, राजस्थान, गुजरात में कल लू चलने की चेतावनी है।

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में शनिवार को तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है। यूपी और बिहार के कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

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मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय में बारिश होगी। तेज हवाएं और बिजली कड़कने का अलर्ट है। इसके अलावा, पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक स्तर की बारिश होगी। गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में भी यही हाल देखने को मिलने वाला है।

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मध्य प्रदेश में, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, 50 किमी की स्पीड से हवा चलने वाली है। महाराष्ट्र में भी कल बारिश, गरज और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है। 10 मई को कोंकण, गोवा के कुछ इलाकों में गर्मी और उमस रहने की संभावना है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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