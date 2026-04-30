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कल का मौसम 1 मई: बहुत भारी बारिश, आंधी और ओले की चेतावनी, IMD का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Apr 30, 2026 10:13 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कल बहुत भारी बारिश होने वाली है। एक मई को उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी बरसात होगी। साथ ही, कई राज्यों में आंधी और ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

कल का मौसम 1 मई: बहुत भारी बारिश, आंधी और ओले की चेतावनी, IMD का इन राज्यों के लिए अलर्ट

कल 1 मई, 2026 को बिहार समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी व गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में कल 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बहुत भारी बारिश होगी। कर्नाटक में ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम में कल बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी।

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान जैसे राज्यों में भी कल यानी कि एक मई को बारिश का अलर्ट है। मौसम सुहावना बना रहेगा। इसके अलावा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम स्तर की बारिश होगी। ओडिशा, बिहार, झारखंड में भी कल बारिश व आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मध्य भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा, ''मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है। आंधी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है।''

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दक्षिण भारत में भी एक मई का मौसम सुहावना रहने वाला है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना, केरल, माहे में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कर्नाटक में कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी है।

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दिल्ली में बारिश का अलर्ट नहीं

दिल्ली में कल बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि, बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। यहां अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बिहार के पटना में कल बारिश हो होगी। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने वाला है। एक मई को झारखंड के रांची में बादल छाए रहेंगे। बारिश व आंधी की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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