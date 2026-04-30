कल का मौसम 1 मई: बहुत भारी बारिश, आंधी और ओले की चेतावनी, IMD का इन राज्यों के लिए अलर्ट
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कल बहुत भारी बारिश होने वाली है। एक मई को उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी बरसात होगी। साथ ही, कई राज्यों में आंधी और ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
कल 1 मई, 2026 को बिहार समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी व गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में कल 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बहुत भारी बारिश होगी। कर्नाटक में ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम में कल बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी।
उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान जैसे राज्यों में भी कल यानी कि एक मई को बारिश का अलर्ट है। मौसम सुहावना बना रहेगा। इसके अलावा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम स्तर की बारिश होगी। ओडिशा, बिहार, झारखंड में भी कल बारिश व आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मध्य भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा, ''मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है। आंधी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है।''
दक्षिण भारत में भी एक मई का मौसम सुहावना रहने वाला है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना, केरल, माहे में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कर्नाटक में कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी है।
दिल्ली में बारिश का अलर्ट नहीं
दिल्ली में कल बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि, बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। यहां अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बिहार के पटना में कल बारिश हो होगी। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने वाला है। एक मई को झारखंड के रांची में बादल छाए रहेंगे। बारिश व आंधी की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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